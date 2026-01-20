Силы ПВО за сутки сбили 220 БПЛА, шесть авиабомб и девять снарядов HIMARS ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили 220 украинских беспилотников, шесть управляемых авиабомб и девять снарядов HIMARS ВСУ, сообщает Минобороны России.

В ночь на 18 января уничтожено 63 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом, Северной Осетией — Аланией и над акваторией Азовского моря.

В Беслане трое, включая двоих детей, пострадали в результате падения обломков БПЛА на крышу пятиэтажного жилого дома.

В Туапсинском районе Краснодарского края один человек пострадал в результате атаки ВСУ на гражданские объекты, повреждено административное здание за пределами порта Туапсе.