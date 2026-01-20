Российские военные нанесли массированный удар по целям на Украине

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что было применено высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. "Удар нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России", - отметили в военном ведомстве.

Целями удара стали предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и цеха производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. "Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Военкоры уточняют, что впервые в этом году для удара были применены самолеты. Несколько бортов Ту-95 совершили пуски крылатых ракет Х-101. Их целями стали ТЭС и ТЭЦ центральной Украины (Киевские ТЭЦ-5, 6, Трипольская ТЭС, Приднепровская ТЭС), а также подстанции в Ровенской и Хмельницкой областях, ответственные за переброску энергии атомных блоков Западной Украины.

В то же время сотни дронов-камикадзе "Герань" атаковали объекты противника в Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях. Среди них тяговые подстанции железной дороги и объекты ВПК Украины.

"В российском ударе было значительное количество баллистических и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов. Наиболее сложная ситуация пока в Киеве", - прокомментировал глава киевского режима Владимир Зеленский.

По данным украинских СМИ, в Киеве почти весь левый берег остался без электричества. Аппарат Верховной Рады из-за отсутствия отопления и воды вынужден работать дистанционно.

Самый важный же удар, по словам военных экспертов, этой ночью был нанесен по подстанции в Виннице, связывающей общую энергосистему запада Украины с севером и югом. По Виннице впервые было применено около трех новых ракет "Искандер-1000", которые прилетели с Таганрога на расстояние около 700 км. Отличия "Искандер-1000" от "Искандер-М" заключаются в увеличенном объеме твердого топлива, более современном двигателе, а также улучшенных системах управления полетом и наведения.

В Ровненской области, в селе Грабово, удар пришелся по одному из ключевых узлов вывода электроэнергии от Ровенской АЭС.

В Харькове уничтожены цеха кузнечнопрессового производства, где изготавливались металлические элементы и комплектующие для БПЛА.

В Одессе поражена подстанция в Малодолинском.