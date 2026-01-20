ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине

Минобороны России сообщает о нанесении массированного удара по объектам киевского режима. Это сделано в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

© ТК «Звезда»

Отмечено, что удар наносился сегодня ночью. В его ходе применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Поражались объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые противник использовал в интересах ВСУ. Взлетали на воздух склады с боеприпасами, поражались цеха, где производили беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что удалось поразить все назначенные объекты. Также в МО РФ отметили, что цели удара были достигнуты.

Ранее сообщалось, как операторы беспилотников «Молния» поразили объекты украинских боевиков на территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказала наш корреспондент Лана Иден.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.