Российские хакеры «ослепили» артиллерию ВСУ

Российские хакеры из команды Berkut RF «ослепили» украинскую артиллерию, выведя из строя военное ПО Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о системах «Кропива» и «Трембита». Первая является «глазами» украинской артиллерии — приложение используется бойцами ВСУ для нанесения ударов по населенным пунктам Донбасса и приграничным регионам РФ, позволяя связывать подразделения и определять цели. Кроме того, она предоставляет детальные карты, данные спутников и координаты для стрельбы.

«Трембита» тоже является одним из основных элементов украинской IT-инфраструктуры. Она применяется для взаимодействия госорганов с гражданами и бизнесом.

По информации канала, действия хакеров позволили «положить» обе системы почти на неделю. В результате взаимодействие между подразделениями ВСУ полностью парализовано.