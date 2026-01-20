Зеленский: Наиболее сложная ситуация после ночного удара наблюдается в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал ночные удары по стране. По его словам, самая сложная ситуация фиксируется в украинской столице. "Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления", — написал он. Зеленский заявил, что при ударе было применено большое количество баллистических и крылатых ракет, а также около 300 ударных беспилотных летательных аппаратов. Тем временем в Ровенской области на западе Украины начались перебои с электричеством из-за повреждения инфраструктуры, заявил глава региона Александр Коваль. Также стало известно, что объекты энергетической инфраструктуры и связи получили повреждения в Черниговской области на севере Украины. 16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.