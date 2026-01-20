ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА и наблюдательный пост ВСУ у Ильиновки

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА и наблюдательный пост ВСУ на константиновском направлении в районе населенного пункта Ильиновка в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА раскрыли местоположение трех пунктов управления беспилотной авиацией противника. Координаты целей были оперативно переданы на огневые позиции артиллерии. В результате точных залпов объекты были полностью уничтожены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием", - говорится в сообщении.

Также, согласно данным министерства, при разведке в жилой застройке Ильиновки был обнаружен наблюдательный пост ВСУ.