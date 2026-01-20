Киев заявляет о подготовке к новому наступлению, которое может оказаться последним для ВСУ. Как сообщает «Царьград», украинские официальные лица твердят об отмене мобилизации на фоне тотальных бунтов, а ВСУ неудачно попытались атаковать «ядерную триаду».

Новости из другой реальности

Украинский главком Александр Сырский в очередном интервью анонсировал «новые наступательные операции» ВСУ на фронте. Он утверждает, что украинская армия продолжает «удерживать оперативную инициативу», хотя не уточнил, где именно.

«В отличие от наших официальных заявлений по Купянску, которые являются частью долгосрочного конкретного военно-стратегического и политического замысла, киевский режим в своих официальных заявлениях продолжает "контролировать" Красноармейск, Димитров, Гуляйполе, Часов Яр, Волчанск, Степногорск (полная чушь), да и тот же Купянск (что не так) исключительно ради возможности продлить ещё на какое-то время свою политическую агонию», — прокомментировал ситуацию полковник Аслан Нахушев.

По словам Сырского, замысел его «наступательных операций» в растягивании фронта. Таким образом он хочет, чтобы ВС РФ «перебрасывали значительный человеческий ресурс, ресурс вооружения, боеприпасов». При этом озвучивать тот факт, что Киев длительное время находится в условиях дефицита живой силы, особенно в штурмовых подразделениях, он не стал. Как и то, что мобилизация не покрывает потери.

Украинские и западные СМИ часто говорят о растягивании фронта как о тактике, которую успешно реализуют ВС РФ. На ряде направлений у ВСУ фиксируются настолько серьезные потери, что на закреплении может стоять лишь одна группа на несколько километров фронта. Через дыры в обороне нередко проходят российские войска, предварительно зачищая окружающие блиндажи и укрепления.

При этом в слова украинского главкома не верит даже его собственный Генштаб. Канал «Резидент» со ссылкой на источники пишет, что заявления Сырского не соответствуют возможностям украинской армии.

«Никто не хочет реформировать систему ВСУ, просто удобно продолжать отправлять на фронт все новые резервы, не отвечая на главный вопрос, а где же делись предыдущие военные?», — пишет канал.

Стоит отметить, что за подобными речами украинского руководства кроется главная мысль — Киев хочет не мира, а продолжения конфликта до последнего. Военкор Евгений Поддубный обратил внимание, что для таких заявлений нужно быть либо уверенным в своих силах, или искусно блефовать.

«В случае провала очередного "контрнаступа" всегда можно переложить ответственность на стечение обстоятельств, погоду или недобросовестных партнеров, прижавших поставки нужного вооружения и отвлёкшихся на условный "Гренландский кейс"», — отметил он.

Мобилизация закончилась?

Украинские СМИ также привели краткую выжимку заявлений Сырского, которые на деле вызывают еще больше вопросов. Военкор Руслан Татаринов отметил, что говорил главком ВСУ и о том, что «мобилизация прекращена», а «потери уменьшились».

«Все, украинцы, можете ходить на работу и по улицам СПОКОЙНО... Атвечаю – Сырский», — иронизировал он.

При этом на Украине продолжают публиковать кадры насильственной мобилизации. Сама фраза может быть напрямую связана с участившимися случаями бунта против ТЦК и властей, а также случаями физической расправы над военкомами. Их стало настолько много, что даже попытки СБУ засекретить информацию перестали работать.

«Первый явный факт того, что боялась Банковая, — украинцы начали пробивать шины бусикам ТЦК. Без этого они далеко не уедут, увезти не смогут, а также транспорт выбывает из игры на время. Как бы офисные ни пытались запугать народ репрессиями и бандами ТЦК, но люди все равно помогают друг другу», — заявил украинский канал «Легитимный».

Долгожданный удар

На Украине снова заявили, что в ближайшие 48 часов ВС РФ отправят стратегическую авиацию на массированный удар. По заявлениям украинской разведки и Владимира Зеленского перед российской армией якобы поставлена задача уничтожить подстанции, питающие украинские АЭС — именно на них держится остаток украинской энергосистемы.

Нахушев заметил — Киев настолько в панике, что даже попытался нанести удары по аэродромам российской стратегической авиации, но «криво». Все БПЛА удалось сбить

«Надеюсь, это не помешает нашим стратегам в ближайшие дни поставить крест на энергетической системе Киевского режима. Зеленский говорит о подстанциях АЭС. Как бы хотелось, чтобы на этот раз он был прав!», — заявил полковник.

Тем временем БПЛА и ВКС стали активнее уничтожать тыловые переправы и мосты на территории противника. В частности, такая работа ведется на сумском и харьковском направлении, а в ночь на 19 января был уничтожен железнодорожный мост в Днепропетровской области — в районе Васильковки. Предположительно, там использовали БПЛА с фосфорной боевой частью, ведь металлическое сооружение полностью уничтожил огонь.