WP: Минюст США может смягчить контроль за оборотом оружия

Министерство юстиции США рассматривает возможность смягчения правил оборота огнестрельного оружия в стране. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, ведомство намерено снять часть ограничений на частную продажу оружия и его перевозку. Также власти планируют изменить список разрешенных к ввозу в США видов огнестрельного оружия и дать покупателям возможность возврата госпошлины за оформление лицензии на владение им. Кроме того, Минюст рассматривает возможность введения требования для граждан указывать в заявке при покупке оружия свой пол при рождении (в России запрещена как пропаганда смены пола, так и сама процедура).

Газета предположила, что об изменениях официально объявят на выставке Shot Show, которая пройдет с 20 по 23 января в Лас-Вегасе. По словам собеседников издания, список изменений может быть скорректирован.

Право граждан США на хранение и ношение оружия гарантирует Вторая поправка к конституции, принятая в 1789 году. Помимо Второй поправки и федеральных законов, правила владения и применения оружия регулируются законами, принимаемыми на уровне штатов.