В зону СВО отправилась группа инструкторов центра "Воин" из пяти регионов РФ

Инструкторы центра "Воин" из пяти регионов России выехали в зону проведения специальной военной операции. Добровольцы будут обучать военнослужащих огневой подготовке, основам тактической медицины и управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщили ТАСС в центре.

"Группа инструкторов центра "Воин" отправилась в зону СВО. В нее вошли 25 добровольцев из Якутии, Камчатского края, Волгоградской, Мурманской и Сахалинской областей. Они будут проводить занятия с военнослужащими по огневой, тактической подготовке, основам тактической медицины и управлению БПЛА", - говорится в сообщении.

Это уже четвертая группа добровольцев. Всего в 2025 году в составе трех организованных групп в зоне специальной военной операции работали 80 инструкторов из различных регионов России. По словам зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, председателя наблюдательного совета центра "Воин" Юрия Трутнева, которые приводятся в сообщении, все инструкторы пройдут через спецоперацию и получат боевой опыт. Филиалы центра "Воин" работают в 21 регионе России, реализуя более 35 собственных образовательных программ. Курсантов обучают около 400 инструкторов.