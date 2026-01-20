Ростех в 2025 году выполнил контракты на поставку ракет для ОТРК "Искандер-М"

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) выполнил в 2025 году контракты на поставку ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"Выполнены контракты на поставку ракет для ОТРК "Искандер-М" и легких многоцелевых управляемых ракет "Изделие-305". Также исполнены контракты на поставку управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2", - подчеркнули в холдинге.

Там добавили, что также исполнены контракты на поставку пусковых установок противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и переносных зенитных ракетных комплексов "Верба". "В полном объеме Минобороны России отгружены зенитные ракетные комплексы семейства "Панцирь", в том числе ЗРПК "Панцирь-С" и ЗРК "Панцирь-СМД", а также зенитные управляемые ракеты к ним", - подчеркнули в "Высокоточных комплексах".

Кроме того, в полном объеме выполнены контракты на поставку радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и обзора воздушного пространства. Также в соответствии с контрактами поставлена легкобронированная техника: боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2М с боевым отделением "Бережок", а также боевые машины десанта БМД-4М.