Датские военные во главе с начальником штаба армии Петером Бойсеном прибыли в столицу Гренландии Нуук для проведения учений. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в газете Berlingske.

Бойцы прилетели на самолете авиакомпании Atlantic Airways, национального перевозчика Фарерских островов. Их общая численность составляет 58 человек.

Солдаты присоединились к группе примерно из 60 бойцов, которые уже прибыли на остров ранее. Бойсен заявил, что основной целью маневров является отработка обороны Гренландии на случай конфликтов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Дания за 20 лет так и не смогла устранить якобы «угрозу» России для Гренландии, но теперь для этого «пришло время».

Директор Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди считает, что присоединение острова к США может привести к изменению позиции администрации Трампа о вхождении Республики Крым в состав РФ.

Западные СМИ также передали, что Великобритания отправила одного военного в Гренландию на фоне притязаний Трампа на остров.