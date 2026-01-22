Американский журнал 19FortyFive обратил внимание на судьбу истребителя МиГ-29. По оценке автора материала, самолет четвертого поколения продолжает оставаться в строю, несмотря на возраст и постоянные разговоры о замене.

В публикации отмечается, что МиГ-29 оказался одним из образцов советской авиации, которые пережили свою эпоху и до сих пор используются в разных странах. В качестве одного из ключевых эксплуатантов названы военно-воздушные силы Индии, которые не только сохраняют эти машины в составе, но и регулярно проводят их модернизацию.

Еще одной страной, где продолжают задействовать возможности МиГ-29, автор материала указывает Украину.

В российской повестке тема снова прозвучала после заявлений о планах Польши передать Украине истребители этого типа.

Председатель президиума организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой сообщал, что речь идет о машинах с выработанным ресурсом.