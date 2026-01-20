Иностранные наемники Вооруженных сил Украины, попадающие в плен, являются источником важной информации и проверяются на причастность к преступлениям. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Эксперт напомнил, что на наемников не распространяется действие Женевской конвенции.

«Попав в плен, они раскрывают, где их вербовали, кто их вербовал. Они рассказывают подробно о центрах, где проводилось обучение, о преподавателях, которые обучали их диверсионно-террористической деятельности в отношении России, а также о своих однокурсниках, сослуживцах, которые вместе с ними учились и выполняли диверсионные задания на других участках боевых действий», - пояснил он.

По его словам, пленные иностранные наемники для российских следственных органов и военной контрразведки являются «не только кладезем информации, а еще и возможностью предотвратить террористические акты и диверсии на территории РФ». При этом всех пленных в обязательном порядке проверяют на причастность к военным преступлениям.

«Если будет доказано, что попавший в плен иностранный наемник ВСУ уничтожал мирных граждан, занимался пытками российских военнослужащих, грабил, убивал мирное население, то в соответствии с российским законодательством будет суровое наказание. Такому иностранцу можно об обмене и возвращении на родину забыть как минимум на 25 лет, которые он проведет в тюрьме», - рассказал подполковник запаса Олег Иванников.

Если же наемник чист перед законом, то он может пополнить обменный фонд, уточнил эксперт.

Ранее воевавший за ВСУ британец Френсис Стил заявил, что украинские силы несут огромные потери. В свою очередь в конце декабря 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил на традиционном брифинге, что украинская армия потеряла в противостоянии 26 тысяч человек за последний месяц, среди которых были и американские наемники. Он добавил, что там были и некие «известные люди».