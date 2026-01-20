Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что на украинские авиабазы в Мартыновке под Николаевом, Авиаторском, Долгинцево (Днепропетровская область) и в Полтаве прибыли новые самолеты. Генерал-майор Владимир Попов рассказал «Аргументам и фактам», что это может быть связано с тайной операцией НАТО.

Лебедев заявил газете, что на базы подвозят топливо и ракеты. По его данным, проводятся учебные полеты для ознакомления с местностью.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов предположил в беседе с «Аргументами и фактами», что ВСУ готовятся к атаке.

«Нам важно заранее выводить из строя хотя бы на сутки-трое места, где идет подготовка войск, тем более авиационных специалистов», - подчеркнул Попов.

Он отметил, что ВСУ «готовятся себя проявить где-то». По мнению генерала, в России наблюдают за этим, чтобы нанести предупредительный удар.

Попов отметил, что активность самолетов ВСУ может быть связана с тайной операцией сил НАТО. «Аргументы и факты» отмечают, что об операции свидетельствовало недавнее усиление работы военной авиации в польском Жешуве - ключевом хабе по отправке западной помощи Украине.

Ранее портал Life составил список западного оружия, оказавшегося неэффективным во время украинского конфликта. В список вошли комплексы Javelin, дроны Bayraktar, танки Abrams, Leopard и истребители F-16. Life отмечал, что ВСУ начали быстро терять эти самолёты, а уцелевшие F-16 «все реже поднимают в воздух и старательно прячут на авиабазах».