Атаки ВСУ 20 января: режим «Ковер» и десятки дронов

Вооруженные силы Украины атаковали территорию России беспилотниками, для обеспечения безопасности в ряде регионов был введен план «Ковер». Что произошло сегодня ночью, разбирался «Рамблер».

Системы противовоздушной обороны отразили атаку 32 украинских беспилотников в девяти российских регионах, говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что больше всего дронов – по девять – было сбито в Брянской области и Крыму. Три БПЛА были уничтожены над территорией Воронежской области. По два украинских беспилотника атаковали Белгородскую, Курскую, Волгоградскую, Астраханскую и Самарскую области. Один дрон уничтожен в небе над Смоленской областью.

План «Ковер»

В течение ночи Росавиация вводила план «Ковер» в нескольких аэропортах для обеспечения безопасности полетов, отмечает Ura.ru.

В частности, в Telegram-канале ведомства в 1:16 мск появилась информация о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы. В 1:23 мск были ограничены полеты в аэропорт Ярославля.

Также ограничения вводились в аэропортах Калуги, Самары и Саратова. К утру 20 января все ограничения были поэтапно сняты.

Режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности действовал в целом ряде регионов. Среди них – Самарская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская и Оренбургская области, Мордовия, Чувашия и Татарстан, пишет «ФедералПресс».

В Самарской области оповещение об отбое опасности поступило через приложение МЧС России. Аналогичное сообщение о снятии угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов распространила пресс-служба правительства Ивановской области, отмечает Ura.ru.

Напомним, что в ночь на Крещение Вооруженные силы Украины атаковали российские регионы 92 БПЛА самолетного типа. В результате баротравму получил житель Белгородской области.