Новости СВО сегодня: удар «Акации» и уничтожение погранзаставы ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Запорожской и Харьковской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 20 января.

Удар «Града»

Российские реактивные системы залпового огня «Град» сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен после получения разведданных от операторов дронов.

Уничтожение роботов ВСУ

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Роботы были обнаружены во время воздушной разведки. Они использовались для доставки боеприпасов и снабжения на передовые позиции ВСУ.

Операторы ударных дронов ВС РФ нанесли прицельные удары по роботам на путях подвоза вдоль лесополос и укрытий. Все цели были поражены.

Удар «Акации»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в лесах Запорожской области, сообщили в Минобороны России. ВСУ оборудовали в местных лесополосах сеть опорных пунктов и замаскированных укрытий, пытаясь удержать рубеж и перекрыть подходы на этом участке. Лесополосы превратились в хорошо замаскированный узел обороны, подчеркнули в Минобороны.

Разведывательные дроны выявили позиции, фортификационные сооружения и огневые точки ВСУ. Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам. Удары по объектам были нанесены из самоходной гаубицы «Акация». В результате огневого поражения были разрушены укрепленные позиции и блиндажи, уничтожены огневые точки.

Операция в Запорожской области

Операторы российских FPV-дронов нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Операторы беспилотников обнаружили в лесопосадке замаскированную самоходную артиллерийскую установку ВСУ. Позже были замечены автомобили с пехотой. Все цели были уничтожены.

Удар Су-34

Истребитель Су-34 уничтожил пункт управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны России. Цель была поражена авиабомбами с модулем планирования и коррекции. После выполнения боевой задачи экипаж благополучно вернулся на свой аэродром.

Уничтожение погранзаставы ВСУ

Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что ВС РФ поразили командный пункт украинской погранзаставы в селе Стецковка Сумской области. ВСУ понесли потери среди офицерского состава и лишились нескольких единиц техники.

Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться в Купянск

За прошедшие сутки ВС РФ отразили контратаку штурмовиков ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Ивана Бигму.

ВСУ пытались контратаковать в районе села Паламаревка. В результате украинские войска потеряли до пяти солдат и автомобиль.