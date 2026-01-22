Раскрыты подробности атак БПЛА на РФ ночью

Силы ПВО сбили за ночь над Россией 14 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь над регионами страны 14 украинских беспилотников самолетного типа. Атака была отражена в период с 23:00 мск 21 января до 07:00 мск 22 января, сообщили в министерстве обороны России.

За эти часы над территорией Волгоградской области уничтожили четыре вражеских дрона. По три беспилотника ВСУ ликвидировали в небе над Крымом и Ростовской областью.

Два украинский БПЛА нейтрализовали над Брянской областью.

Также по одному дрону сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Напомним, вечером в среду средства ПВО России перехватили 17 украинских беспилотников.