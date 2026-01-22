Раскрыты подробности атак БПЛА на РФ ночью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь над регионами страны 14 украинских беспилотников самолетного типа. Атака была отражена в период с 23:00 мск 21 января до 07:00 мск 22 января, сообщили в министерстве обороны России.

За эти часы над территорией Волгоградской области уничтожили четыре вражеских дрона. По три беспилотника ВСУ ликвидировали в небе над Крымом и Ростовской областью.

Два украинский БПЛА нейтрализовали над Брянской областью.

Также по одному дрону сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Напомним, вечером в среду средства ПВО России перехватили 17 украинских беспилотников.