Силы ПВО за ночь сбили 32 дрона ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в Минобороны РФ.

Так, по девять дронов ликвидировали над Брянской областью и Республикой Крым, три — над территорией Воронежской области.

Кроме того, по два беспилотника уничтожили над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, еще один — над Смоленской областью, уточнили в Telegram-канале ведомства.

19 января в городе Каменке-Днепровской Запорожской области беспилотники ВСУ нанесли удары по школе «Скифия», где в тот момент находились 10 сотрудников и 15 учеников.

В тот же день дрон ВСУ нанес удар по жилому дому в селе Отрадное Белгородской области. В результате атаки был ранен мужчина, который погиб при повторной атаке.