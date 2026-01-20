ВСУ бьют до 520 раз в сутки по территории РФ в январе

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по территории России в январе до 520 раз в сутки. По его словам, это в два раза чаще, чем в январе 2025 года.

"Число ежесуточных прилетов (с начала января. - "Газета.Ru) по гражданским объектам превысило 520 боеприпасов в сутки", - поделился Мирошник. Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали школу с детьми внутри. По его словам, противник ударил по общеобразовательной школе N1 "Скифия", расположенной в городе Каменка-Днепровская.

В момент удара ВСУ в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Губернатор сообщил, что жертв чудом удалось избежать. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания. 19 января в селе Грузское Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ пострадала женщина. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавшую госпитализировали с баротравмой, ссадинами лица и ноги.