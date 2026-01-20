Западный аналитик сравнил новый Abrams в бою с «Арматой»

Американский танк M1E3 Abrams, который в США называют машиной нового поколения, уже сравнивают с российским Т-14 «Армата». Однако западный обозреватель Исаак Зейтц считает, что в прямом столкновении у перспективной новинки почти нет шансов.

Поводом стала презентация макета M1E3 Abrams на автосалоне в Детройте в январе 2026 года. В американской армии рассчитывают, что этот танк в будущем станет основным и сможет конкурировать с самыми современными образцами в мире, передает АБН24.

Как отмечает Зейтц в материале 19FortyFive, новая машина заметно отличается от прежних версий Abrams.

В проект закладывают необитаемую башню, новый автомат заряжания, который позволяет сократить экипаж до трех человек, а также усиленный комплект активной и пассивной защиты.

Автор указывает, что похожая концепция реализована и на Т-14. Российский танк также получил необитаемую башню и комплекс защиты «Афганит», что, по оценке западных комментаторов, должно повышать выживаемость экипажа.

Дальше начинаются различия. M1E3, по обсуждаемой концепции, должен уйти от классического газотурбинного двигателя в пользу гибридной дизель-электрической силовой установки. В публикациях подчеркивают, что это может снизить заметность машины и упростить эксплуатацию.

Т-14, как отмечается в материале, оснащается двигателем 12Н360, который обеспечивает высокую динамику и проходимость на пересеченной местности. Также автор напоминает о новой трансмиссии с расширенным диапазоном передач, включая задний ход.

Главный вывод Исаака Зейтца сводится к тому, что «Армата» выглядит более сформировавшимся проектом, тогда как M1E3 Abrams пока остается продуктом ранней стадии, которому еще далеко до полноценного ввода в войска. На этом фоне аналитик делает вывод: если бы машины встретились в бою, преимущество, вероятнее всего, оказалось бы на стороне Т-14.