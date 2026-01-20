Двое военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины сдались в плен в районе населённого пункта Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По информации источника, боевики более месяца находились на позициях без ротации, находясь рядом с телами погибших сослуживцев.

Пленные заявили, что командование отказывалось эвакуировать раненых, из-за чего те умирали в тяжёлых условиях прямо на позициях.

