Российские войска успешно отбили попытку штурмовых подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооружённых сил России (ВС РФ) Иван Бигма.

По его словам, в течение суток была отражена контратака штурмовой бригады противника в районе населённого пункта Паламаревка.

Он уточнил, что в ходе боя уничтожено до пяти военнослужащих ВСУ и один автомобиль. О потерях с российской стороны не сообщалось.

Ранее МК писал, что в Киеве прогремели взрывы в третий раз за ночь. Ситуация в Украине остаётся напряжённой на фоне продолжающихся атак и угроз безопасности.