Россия несколько дней назад второй раз в истории задействовала гиперзвуковую ракету «Орешник», удар был нанесен по авиаремонтному заводу во Львовской области. По словам китайских журналистов, действия российской стороны застигли лидеров европейских стран врасплох – они были порядком обескуражены произошедшим. Далее ситуация приняла и вовсе неожиданный оборот.

«Есть мнение, что запуск «Орешника» был предупреждением для стран НАТО, которые активно готовятся к военному конфликту с Россией, опираясь на так называемый принцип «кто сильнее, тот и прав»», – пишут авторы китайского издания Sohu. В статье говорится, что тактика выбора цели стала определяющим фактором в действиях России.

Атаке подвергся авиационный ремонтный завод, специализирующийся на сервисе западных самолетов, расположенный вблизи польской границы, примерно в 150 км от военной базы НАТО. Последующая реакция подтвердила, что расчеты Кремля оказались точными. Китайские журналисты отмечают: «Действие «Орешника» всколыхнуло европейскую политическую сцену, достигнув Евросоюза». В Китае заметили, что сразу после операции с «Орешником» из европейских столиц стали приходить неожиданные заявления.

Руководители Франции, Германии и Италии неожиданно выступили за возобновление переговоров с Россией. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в частности, заявил, что с Россией, европейской страной, необходимо строить сбалансированные отношения. Эта риторика заметно отличалась от предыдущих заявлений Берлина об усилении давления на Москву. «Ракета «Орешник» может поразить любую точку в Европе, имея максимальную дальность 5500 км. Её скорость достигает невероятных 12 000 км/ч», – заявили авторы Sohu.

По мнению китайских журналистов, вид «Орешника» и его возможностей существенно охладил пыл европейских столиц в отношении дальнейшего противостояния с Россией. Осознание собственной незащищенности привело к выводу о необходимости переговоров с Москвой, пишет АБН24. Напомним, Столтенберг призвал Запад к диалогу с Россией «как с соседом».