В Киеве зафиксирована третья за ночь серия взрывов

В Киеве была зафиксирована новая серия взрывов, уже третья за эту ночь. Об этом сообщило украинское издание "Фокус". На данный момент сигнал воздушной тревоги объявлен в Киеве, а также в ряде областей Украины, включая Винницкую, Днепропетровскую, Житомирскую, Киевскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Ровненскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую. Накануне в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги. 15 января министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы успешно поразили энергетические и транспортные объекты, используемые украинской армией, склады хранения беспилотников дальнего радиуса действия и командные центры. Помимо этого, целью ударов стали временные пункты размещения украинских солдат и иностранных наемников, расположенные в 162 районах.

© Газета.Ru