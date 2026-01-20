Активность военно-транспортных самолетов НАТО в польском аэропорту Жешув-Ясенки связана с попыткой западных стран компенсировать дефицит ресурсов внутри Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье Херсонской области.

Главной задачей авиации является переброска новой крупной партии вооружения и боеприпасов Украине, которая была согласована на прошлой неделе.

«Такая активность прямо указывает на острый дефицит ресурсов у украинской армии», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, НАТО называет поставки ВСУ «неизменной миссией» и не скрывает цели использования логистического хаба в Польше. В свою очередь Киев об этом молчит.

О том, что НАТО начала массово стягивать военную технику в Польшу стало известно 14 января. Отмечалось, что всего за несколько дней там приземлились десять самолетов, принадлежащие государствам военно-политического блока.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник объяснил стягивание военной техники в Жешув тем, что страны НАТО, вероятно, решили подстегнуть Россию к выгодным для себя решениям в переговорах по Украине.