Разведывательный самолет ВМС США направился к Сочи

Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon заметили в небе над Черным морем, он пролетел в направлении Сочи. Такие данные приводит РИА Новости, проанализировав сведения о полете воздушного судна.

Разведывательный самолет вылетел с итальянского острова Сицилия, к Черному морю он попал со стороны города Варна (Болгария). Затем он зашел в пространство Румынии и продолжил маршрут в сторону Сочи, держа дистанцию с Крымом.

В итоге Poseidon сделал круг и поменял курс, направившись в сторону Батуми (Грузия), затем вновь развернулся и улетел обратно к Сицилии.

Ранее стало известно об отправке США «охотников за подлодками» к границам России.