Колумбия судится с США из-за сорванного контракта по ремонту Ми-17

Колумбия инициировала судебные иски против американских подрядчиков и проводит внутренние проверки в министерстве обороны в связи с сорванным контрактом на обслуживание вертолетов Ми-17. Об этом "Известиям" сообщили в посольстве РФ в Колумбии.

По информации диппредставительства, договоренности между министерством национальной обороны Колумбии и американской компанией по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов Ми-17, заключенные в конце 2024 года, остались нереализованными. В настоящее время колумбийская сторона пытается вернуть выплаченные средства, оспаривает действия недобросовестных контрагентов в суде и проводит внутреннее расследование в министерстве обороны.

Необходимость в военных вертолетах обусловлена борьбой Колумбии с наркокартелями. Президент Густаво Петро заявил, что из-за отказа от Ми-17 по указанию из Вашингтона, национальная армия утратила возможность проводить масштабные операции. До этого колумбийский посол в России Эктор Исидро Аренас Нейра указывал на наличие у вооруженных сил страны 20 российских вертолетов, большинство из которых в нерабочем состоянии. Трудности с их обслуживанием возникли из-за санкций в отношении российского ОПК и финансовых институтов.