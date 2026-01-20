Украина задумалась о суперзащите неба над страной

Украина меняет стратегию применения противовоздушной обороны Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВС ВСУ), объявил президент Владимир Зеленский в видеообращении. По его словам, будет перестроена система «малой» противовоздушной обороны (ПВО), включая мобильные огневые группы и дроны-перехватчики.

© Московский Комсомолец

Новым заместителем командующего ВС назначен Павел Елизаров, ранее руководивший подразделением ударных беспилотников Lazar's group. По словам украинского лидера, он будет отвечать за развитие средств перехвата дронов.

Министр обороны Михаил Фёдоров в свою очередь уточнил, что главная задача у ВС теперь — построить «антидроновый купол» над Украиной: систему, которая уничтожает угрозу на подлёте, а не реагирует постфактум.

Ранее МК писал, что Великобритания в ближайшие три года удвоит численность своих морских пехотинцев в норвежской Арктике. Их станет на тысячу больше.