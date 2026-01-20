Украина задумалась о суперзащите неба над страной
Украина меняет стратегию применения противовоздушной обороны Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВС ВСУ), объявил президент Владимир Зеленский в видеообращении. По его словам, будет перестроена система «малой» противовоздушной обороны (ПВО), включая мобильные огневые группы и дроны-перехватчики.
Новым заместителем командующего ВС назначен Павел Елизаров, ранее руководивший подразделением ударных беспилотников Lazar's group. По словам украинского лидера, он будет отвечать за развитие средств перехвата дронов.
Министр обороны Михаил Фёдоров в свою очередь уточнил, что главная задача у ВС теперь — построить «антидроновый купол» над Украиной: систему, которая уничтожает угрозу на подлёте, а не реагирует постфактум.
