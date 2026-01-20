На Украине сообщили о новом продвижении ВС России в Покровске

На Украине заявили о новом продвижении ВС России в Покровске. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

«Противник продолжает затягивать в город все больше и больше своей поглощающей город пехоты, закрепляется и формирует свои позиции по возможности занятой местности», —говорится в сообщении.

Также сообщается об активизации наступления Российской армии в направлении соседнего Гришино, в котором уже фиксируются первые военные ВС РФ.

8 января аналитический паблик Deep State сообщал, что ВС России взяли под контроль Андреевку Сумской области Украины и Новомарково на краматорском направлении. Также стало известно о продвижении Российской армии в районе Майского.