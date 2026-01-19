Швеция и Норвегия не исключают своего участия в миссии НАТО в Гренландии

Швеция и Норвегия не исключают своего участия в предложенной Данией миссии НАТО в Гренландии. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

"Я ни в коем случае этого не исключаю. Но первым шагом станет разведывательная миссия совместно с рядом других стран", - сказал министр обороны Пол Юнсон после встречи со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном в Брюсселе.

"Для НАТО полезно усилить внимание к тому, что в Швеции называют Крайним Севером", - добавил шведский министр.

По сообщению TV2, Норвегия также не исключает своего участия в миссии.

Ранее Поульсен сообщил, что во время своей встречи в понедельник в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте предложил направить в Гренландию военную миссию альянса. По словам датского министра, Рютте принял это предложение к сведению.