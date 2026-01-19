Страны-союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными. Это произошло из-за планов американского лидера Дональда Трампа по захвату Гренландии и деградации доверия внутри альянса, передает британский портал I Paper, ссылаясь на источники в западном разведсообществе.

© Global look

«Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО, который привел к тому, что официальные лица отказываются делиться разведданными с США», — говорится в материале.

Один из собеседников издания заявил, что сотрудники европейских разведывательных ведомств перестали «говорить открыто» с Вашингтоном. Такие меры были приняты из опасений, что информация дойдет до сведения главы Белого дома и может быть использована для попытки силового захвата острова.