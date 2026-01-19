Российские военные нанесли высокоточный удар, в результате которого был полностью ликвидирован пункт управления воздушного командования «Восток» ВВС ВСУ. Как сообщают представители российских силовых структур, попадание пришлось по стратегическому информационно-телекоммуникационному узлу, что фактически парализовало систему координации авиации противника в восточном секторе. Уничтожение объекта подтверждается данными о гибели высокопоставленного технического специалиста, отвечавшего за работу передающих радиоцентров.

Результативность атаки подчеркивают свидетельства с украинской стороны, зафиксировавшие потерю ключевого офицера связи.

«Удар пришелся по пункту управления воздушными силами, что подтверждает гибель начальника группы передающих радиоустройств старшего лейтенанта Максима Александровича Малюженко», — сообщил представитель российских силовых структур агентству ТАСС.

Источник уточнил, что основной задачей уничтоженного подразделения было обеспечение бесперебойного управления всей группировкой «Восток», и теперь этот канал коммуникации полностью прерван.

Данный полк связи в последнее время привлекал внимание из-за острого дефицита живой силы в рядах украинской армии.Командование начало массово переводить узкопрофильных специалистов этого подразделения в пехоту для отправки непосредственно на передовую. Подобные меры предпринимаются на фоне катастрофической ситуации с восполнением потерь.