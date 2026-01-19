Sun: со «сверхсекретной базы» британской разведки украли 56 тонн медного кабеля

Неизвестные выкрали 56 т медного кабеля со «сверхсекретной базы» британской военной разведки и уехали через главные ворота.

© Global look

Об этом пишет The Sun, уточняя, что речь идёт о базе RAF Wyton, где в том числе размещается штаб недавно созданной разведслужбы. В её задачи входит противодействие угрозам со стороны России и Китая.

Издание отмечает, что кабель хранился на краю взлётно-посадочной полосы. По словам источника, воры проделали дыру в ограждении и погрузили 16 катушек кабеля весом 3,5 т каждая на бортовой грузовик с краном. Ущерб оценивается в £400 тыс.

«Сотрудникам на месте сказали, что они выехали через главные ворота. Они просто улыбнулись, помахали и скрылись», — сказал собеседник.

В декабре прошлого года газета Berliner Zeitung писала, что в Германии во время перевозки было похищено около 20 тыс. патронов, принадлежащих бундесверу.