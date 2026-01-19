ВСУ атаковали два российских региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за четыре часа атаковали два российских региона. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

© Lenta.ru

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Всего, по данным оборонного ведомства, было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Три сбили над территорией Белгородской области, а еще один — над Брянской. Каких-либо других подробностей об отражении атаки в министерстве не привели.