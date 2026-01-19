Стало известно об ударах по двум из числа крупнейших городов Украины

Российские войска поразили объекты энергетики в Харькове и Днепропетровске.

© Lenta.ru

Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Армия России поражает энергетику Днепропетровска и Харькова», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, российские войска нанесли серию ударов по энергообъектам при помощи авиабомб. Авторы канала также опубликовали кадры, запечатлевшие столбы из дыма и пыли, поднявшиеся после атак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Днепропетровская и Харьковская области остаются одними из самых проблемных в энергетической сфере. Кроме них в списке оказались Киев и столичный регион, а также Сумская, Одесская и Черниговская области.