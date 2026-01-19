Президент России Владимир Путин превосходно информирован о ситуации в зоне СВО, рассказал военкор Евгений Поддубный в интервью Вячеславу Манучарову.

Оно опубликовано в Rutube-канале актера.

«Огромное заблуждение — полагать, что наш президент плохо информирован (о ситуации в зоне СВО). Владимир Владимирович информирован превосходно» — заявил он.

Во время беседы военкор также заявил, что из Украины «сделали анти-Россию». Такое государство, по его мнению, «нежизнеспособно, в каком бы состоянии Россия ни находилась».

Поддубный работает в зоне СВО и регулярно сообщает о происходящих там событиях.

В августе 2024 года Поддубный выжил после атаки дрона в Курской области. После ранения он смог выйти на дорогу и остановить встречную машину. Водитель и пассажир оказали ему первую помощь и помогли добраться до волонтеров. В середине сентября Поддубного выписали из НИИ Склифосовского. В том же месяце Путин присвоил журналисту звание Героя России.