Датская разведка призвала власти отказаться от наушников с Bluetooth

Сотрудники датской службы внешней разведки порекомендовали властям отказаться от использования на службе наушников с Bluetooth и AirPods из-за риска прослушки на фоне ситуации с Гренландией. Об этом сообщила газета Ingeniøren.

© Global look

Уточняется, что эксперты обнаружили в технологии Bluetooth уязвимые места. Рекомендации также разослали сотрудникам датской полиции.

— Теперь, на фоне крайне напряженной ситуации с притязаниями американского президента Дональда Трампа на Гренландию, служба разведки вооруженных сил (FE) порекомендовала некоторым властям, управлениям и полицейским округам не использовать наушники с Bluetooth и AirPods на службе, — говорится в материале.

Из-за обострения ситуации вокруг Гренландии датские власти пропустят Всемирный экономический форум, который проходит с 19 по 23 января в швейцарском Давосе.

Тем временем Евросоюз рассматривает несколько вариантов давления на Вашингтон в контексте возможного изменения статуса Гренландии. Среди них — экономические санкции, введение торговых пошлин, а также угроза закрытия американских военных баз на европейской территории.