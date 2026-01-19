«Вся в руинах»: Украину предупредили о страшных последствиях от удара «Орешником»

Украину предупредили о страшных последствиях от удара ракетами «Орешник». Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов.

Он напомнил, что ВС РФ наносили удары «Орешником» лишь с использованием учебной боевой части. Не исключено, что в следующий раз российские войска ударят полноценной боевой частью со взрывчатым веществом, которое разрешено Женевской конвенцией.

«И конечно, разрушений будет больше. Это не ядерная боеголовка, хотя "Орешник" может нести такое оружие. Когда он ударил по "Южмашу", площадь в два квадратных километра была вся в руинах», — подчеркнул Артамонов.

Он добавил, что во время ядерных взрывов в Японии кирпичные стены на расстоянии 200-300 метров от эпицентра устояли, а за некоторыми из них даже спрятались люди. В случае полноценного удара «Орешника» с ядерной боеголовкой не останется ничего.

Артамонов также считает, что в скором времени ударов подобными ракетами может стать больше. Он напомнил, что президент России Владимир Путин еще в октябре 2025 года говорил, что в России началось серийное производство «Орешника».