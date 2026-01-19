Военный эксперт объяснил слова Сырского о наступлении

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что глава ВСУ Александр Сырский мог намекать на теракты, говоря о планах по наступлению. Об этом Дандыкин рассказал News.ru.

Ранее Сырский заявил, что в 2026 году Украина будет проводить наступательные операции против России. По его словам, Киев попытается получить «оперативную инициативу».

«Сырский уже не раз заявлял [о наступлении - прим.ред.]. Это делается ради медийного эффекта. <…> Сейчас все сводится к терроризму. Они жалеют, что у них нет дальнобойных ракет, чтобы ударить по Москве», - так Дандыкин прокомментировал заявления Сырского.

Военный отметил, что ситуация на поле боя свидетельствует о переходе ВСУ к жесткой обороне. По его словам, несмотря на отдельные попытки контратак, ВСУ не могут перехватить инициативу.

Дандыкин упомянул «очень непростые» бои в Донбассе и на сумском направлении, где ВС РФ создают зоны безопасности. Он добавил, что российские войска наступают в Константиновке.