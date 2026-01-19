Российские войска продолжают планомерное освобождение территории, ежедневно выбивая противника с десятков квадратных километров. Как отмечает «Царьград», в окружения попадают «экзотические» подразделения. ИИ тем временем рассчитал, сколько времени потребуется России для завершения конфликта и что нужно сделать, чтобы срок не «улетел в бесконечность».

«Экзотика» в котле

Подразделения группировки войск «Юг» продвинулись на юго-западных окраинах Константиновки и приступили к штурму поселков Ильиновка и Бересток. Стрелковые бои идут вдоль шоссе H-20, которое переходит в улицу Мирошниченко в Константиновке, а также в районе ставка Коммуны Ильича и на улице Молодежной в Берестке.

Как пишет «Военная хроника», ВС РФ постепенно продвигаются к улицам Чапаева и Леваневского с выходом в северную часть Константиновки. С юго-востока прорыв направлен вдоль проспекта Олексы Тихого к вокзалу города.

Южнее Константиновки российские военные зачистили побережье и лесополосы у Клебан-Быкского водохранилища. Это поставило точку в любых возможностях быстрой контратаки противника на Плещеевку. В попытке удержать юго-западные окраины ВСУ сконцентрировали между Ильиновкой и Берестком разношерстный состав из «экзотических» формирований: «Цунами», «Хищник», «Карпатская сечь» и «Сафари».

В 7 км западнее ВС РФ начались накаты на фортификацию в Степановке. Ее зачистка позволит полностью оголить западный фланг Константиновки. На добропольском направлении ВС РФ нарастили интенсивность авиаударов севернее шахтоуправления «Покровское».

Как отмечает «Донбасский партизан», параллельно с этим фиксируются массированные удары с помощью ФАБ по району Белицкого. Российская тактика направлена на лишение противника глубины обороны, свободы маневра и возможности организованной перегруппировки еще до начала активных действий штурмовиков ВС РФ.

Движение на Харьков

У ВСУ «плывет» еще одно направление — изюмское. В перспективе это сулит противнику потерю Харьковского, хотя враг заранее готовился к обороне и создавал различные укрепления. Их вместе с техникой уничтожали дронами и ракетными ударами.

По заявлениям зарубежных аналитиков, гарнизон украинской армии здесь якобы крайне сильно растянут по фронту. Участок между Редкодубом и Яровой держится разнородной смесью подразделений. В наиболее сложном положении оказалась 60-я механизированная бригада ВСУ, поскольку находится в районе почти без ротаций с декабря 2023 года. С марта 2024 года она непрерывно обороняет полосу вдоль реки Жеребец и все время несла потери, которые не удается восполнять.

66-я мехбригада сперва держала участок севернее, однако к концу 2024 года была вынуждена слиться по задачам с 60-й бригадой на фоне продвижения российской армии на запад. В последние недели она действует к северу, неся высокие потери. Главная цель ВСУ там — не допустить выхода российских военных к реке Оскол, поскольку это разорвет связь между изюмским тылом и украинскими подразделениями, которые работают по плацдарму ВС РФ у Боровой.

При этом наземная группировка российской армии тут не выглядит чрезмерной. Продвижение обеспечивается благодаря погоде, слабой инженерной подготовке украинских позиций и лесистого характера местности у Северского Донца.

Прогноз нейросети

На фоне, как кажется, паузы в переговорном поле, срыва процесса украинцами и реализации американцами своих имперских планов для РФ остается приемлемым достижение целей силовым методом. Из-за этого актуальным остается вопрос, как долго может продолжаться конфликт.

Полковник Аслан Нахушев рассказал, что недавно попытался приспособить нейросеть для прогнозирования «ресурсного надлома» противника.

«Крайний ложно отрицательный результат — бесконечность (то есть война будет продолжаться вечно, если ее волевым решением сторон не прекратить). Крайний ложноположительный практически точно совпадает с моим старым: уже должна была закончиться нашей победой к концу 2025 года», — заявил он.

При этом удовлетворение вызывает лишь одно — весь разброс вероятностей сжимается к выведению из строя открытых распределительных устройств (ОРУ) на всех трех АЭС Украины. В таком случае Россия победит в конфликте всего за месяц.

«Я об этом говорю с сентября 2022 года. ПС. "Победа России" здесь означает согласие Киева на план мирного урегулирования, сформулированный в Анкоридже», — добавил Нахушев.

«Военная хроника» недавно отмечала, что в Запорожской области начинают вырисовываться конкретные контуры энергетического отсечения. ВС РФ ударили по двум подстанциям, одна из которых — элемент магистральной сети, через которую Запорожье подключено к Ровненской и Хмельницкой АЭС. Уничтожение объектов не гарантирует мгновенного отключения света, однако снижает живучесть всей системы в целом.

«Чем больше таких узлов выбивается, тем меньше остаётся пространства для перераспределения нагрузки в случае масштабных аварий или новых ударов. Маневренный коридор сужается, как и устойчивость системы в определённом районе», — подчеркивает канал.

Украинский ресурс «Легитимный» на фоне этого подчеркивает, что ситуация в энергетике полностью зависит от желания Кремля — ВС РФ могут полностью отключить Украину от «рубильника». Киев же продолжает признаваться в нехватке комплектующих на энергетических предприятиях. Однако Владимир Зеленский же продолжает атаки на российскую энергетику, что только подчеркивает — энергетический кризис ему выгоден.

ГУР Украины в то же время говорит о якобы подготовке российских военных к удару по всем подстанциям, питающие украинские АЭС. Нардеп Марьяна Безуглая уверена, что это будет иметь крайне тяжелые последствия — вплоть до тотального блэкаута на всей Украине.