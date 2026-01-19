Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Российская армия взяла под контроль Новопавловку Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое ДНР, а также Новоподгорное и Демурино Днепропетровской области.