Удары вглубь России: что известно о новом оружии Лондона для Киева

Лондон заявил о запуске проекта нового высокоточного оружия для Киева — баллистической ракеты под кодовым обозначением Nightfall. Как сообщает РИА Новости, британцы поставили перед собой задачу обеспечить ВСУ возможность ударов вглубь российской территории.

Генеральным подрядчиком выступает британский филиал одного из крупнейших и самых влиятельных европейских производителей ракетного вооружения — MBDA Missile Systems. Она выпустила крылатые ракеты Storm Shadow, системы семейства ASRAAM и Meteor, а также CAMM. Баллистические комплексы концерн пока не разрабатывал.

Стоимость контракта составляет 12,1 млн долларов. Ожидается, что за основу британцы возьмут уже имеющиеся оперативно-тактические ракетные комплексы. Среди основных требований указывается большая дальность и высокая мобильность пусковой платформы, ее скрытность для выдвижения на позицию, оперативного развертывания и ухода с места пуска.

Какое шасси станет основой системы — пока неизвестно. Не исключено, что для нее используют американский FMTV, как у РСЗО HIMARS, или британский HMT Supacat 600 — с чуть большей проходимостью, но меньше работавший в зонах боевых действий.

По заявляемым характеристикам Nightfall должна примерно соответствовать американской Precision Strike Missile (PrSM), которая заменит оперативно-тактические ATACMS. Дальность должна составить до 500-550 км при скорости полета до 8,5 тысяч км/ч на активном участке траектории. Точность — до пяти метров кругового отклонения.

Возможные варианты боевой части, масса которой будет 200-300 кг, не разглашаются, однако наверняка среди них будет и фугасная, и осколочно-фугасная, и кассетная боеголовки. Не исключено, что в боекомплекте будут и противорадиолокационные боеприпасы, наводящиеся на излучение от РЛС зенитно-ракетного комплекса.

На практике ракета, скорее всего, не продемонстрирует что-то новое. У ВС РФ уже есть богатый опыт борьбы с ATACMS — такие цели перехватывают ЗРС С-300В4, С-350А «Витязь» и войсковые ЗРК «Бук-М3». При этом важным нюансом на практике является дальность, которая будет практически вдвое больше, чем у ATACMS. Это может потребовать более глубокого эшелонирования порядков зенитно-ракетных комплексов в европейской части страны.

Британцы ждут удара ядерным "Орешником"

Кроме того, не исключено, что заявление Лондона — лишь попытка выдать желаемое за действительное. В таком случае анонс Nightfall — просто способ выразить публичную поддержку Киеву без особых обязательств. Британцы уже попытались «помочь» Киеву с высокоточными ракетами проекта «Фламинго» — очень быстро оказалось, что украинская «разработка» является копией британской FP-5 от Milanion Group.

Напомним, что «Фламинго» оказалась в коррупционном скандале в связи с расследованием хищений из госбюджета при участии друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. Подставная компания, совладельцем которой был бизнесмен, устроила громкую пиар-акцию, однако кроме единичных экземпляров «Фламинго», бывших, по сути, купленными FP-5, так и не производился.

Не исключено, что Nightfall ждет схожая учесть: Лондон отчитается о безоговорочной поддержке, Киев распиарит оружие, а ВСУ получат лишь несколько комплектов. К тому же вряд ли британцы решатся передать по-настоящему инновационное оружие — в условиях отдаления США от союзников европейцам приходится надеяться только на собственные разработки.