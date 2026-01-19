Британский таблоид The Mirror опубликовал пугающую инструкцию по выживанию в Третьей мировой войне. Поводом послужило высказывание почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике России Сергея Караганова о том, что в случае нанесения ядерного удара целями могут стать Германия и Великобритания. Теперь эксперты советуют британцам учиться добывать подножный корм и готовиться к поножовщине с соседями из-за банки фасоли.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Местный эксперт по выживанию Дэн Госс напомнил, что «придорожные леса кишат одуванчиками, крапивой и папоротником», советуя искать спасение от голода в городских парках, а не в супермаркетах.

"Умение улаживать проблемы — например, предотвращать поножовщину из-за банки фасоли — будет жизненно важным. Курсы первой помощи и выживания в дикой природе также будут полезны, а умение вязать спицами, крючком и шить пригодится, когда нужно будет сшить несколько кроличьих шкурок для одежды", - также отметил эксперт.

В свою очередь, генеральный директор Kromek Group доктор Арнаб Басу дал мрачный прогноз для тех, кто решит бежать из городов: это бесполезно.

«Наполните водой все возможные емкости, например раковины и ванны, так как водопровод будет загрязнен», — предупредил специалист, посоветовав заклеить окна скотчем и забаррикадироваться в центре квартиры.

Новый виток паники спровоцирован ударом российской гиперзвуковой системы «Орешник» по объектам во Львове. Близость взрывов к границам НАТО (всего 70 км) заставила европейские страны, такие как Швеция и Финляндия, массово рассылать гражданам брошюры о подготовке к войне.