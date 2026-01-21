В России создана новая система дистанционного управления боевыми дронами

В российской компании «Беспилотные системы» создали технологию дистанционного управления БПЛА. Как заявили в пресс-службе предприятия, новое решение позволяет развернуть пункт управления беспилотниками в любой точке мира. При этом в зоне риска будет работать только расчёт техников, обеспечивающий запуск аппаратов.

© RT на русском

Ранее аналогичную технологию под названием «Орбита» разработали предприятия-резиденты Центра беспилотных систем и технологий. Наряду с этим в России создаётся система роевого управления, которая позволит дронам прорывать любую систему ПВО. По мнению экспертов, внедрение подобных комплексов позволит существенно повысить эффективность российских дронов.

Российская группа компаний «Беспилотные системы» создала и успешно испытала технологию дистанционного управления БПЛА, заявила журналистам официальный представитель предприятия Екатерина Згировская на полях Международной выставки UMEX, проходящей в эти дни в ОАЭ.

«Решение позволяет развернуть пункт управления БПЛА в любой точке мира, получая телеметрию, фото, видео и другие данные в режиме реального времени по защищённому каналу в зашифрованном виде», — сказала Згировская.

Важным достоинством такой системы разработчик называет новый уровень безопасности для квалифицированных специалистов расчёта БПЛА. В современных реалиях опытные дроноводы являются «наиболее тактически значимой целью для противника», отметила представитель ГК «Беспилотные системы».

«Новый способ управления предполагает, что в зоне риска работает только расчёт техников, обеспечивающий запуск и подбор самолёта. Квалифицированные техники способны обеспечить выполнение каждого из этих действий в течение нескольких минут», — сообщила она.

Згировская пояснила, что для развёртывания системы дистанционного управления БПЛА в зоне боевых действий необходимо установить антенну и модем для передачи данных.

Она также уточнила, что новая технология имеет большие перспективы гражданского применения. В частности, она может стать незаменимой для мониторинга энергетической инфраструктуры, поисково-спасательных операций и экологического контроля.

«Технология позволяет существенно снизить логистические издержки и разворачивать ситуационные центры с операторами в любой точке мира», — отметила Згировская.

Напомним, ГК «Беспилотные системы» является производителем широко использующихся в зоне СВО дронов семейства Supercam. На выставке UMEX предприятие демонстрирует самолётный разведчик Supercam S350, скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180 и квадрокоптер Supercam X4.

«Роевой интеллект»

В настоящее время российская армия уже применяет дистанционные средства управления беспилотниками. Одно из изделий — система «Орбита», которую в прошлом году представили предприятия-резиденты Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

По информации разработчика, она даёт возможность управлять дронами из любой точки по зашифрованному цифровому каналу. В основном система применяется на дистанциях в сотни километров. Развёртыванием её элементов на линии боевого соприкосновения занимаются обычные пехотинцы.

В состав «Орбиты» входят средства связи и нейросети для слежения за противником. После обнаружения нескольких объектов неприятеля оператор может определить последовательность их поражения.

Систему отличают интуитивно понятное управление и интеграция технологий искусственного интеллекта, отмечают разработчики. Как утверждают в ЦБСТ, это позволяет сократить обучение оператора пилотированию с четырёх недель до буквально одного часа.

С 2025 года «Орбита» применяется для управления FPV-дроном «Скворец». Этот БПЛА-камикадзе оснащается видеоаппаратурой, позволяющей выполнять полет в тёмное время суток, и полезной нагрузкой массой до 3,5 кг. Также с помощью системы можно управлять самолётными БПЛА, наземными роботизированными тележками и другими FPV-дронами.

Как полагают разработчики, эксплуатация «Орбиты» открывает новые горизонты для массового применения БПЛА. Особое значение в этом контексте имеет искусственный интеллект, существенно облегчающий работу оператора.

По словам опрошенных RT экспертов, в основе технологии дистанционного управления находится так называемый интернет-мост. Для обеспечения его работы необходимы высокоскоростные средства передачи данных.

«Пока на передовой высокоскоростных средств коммуникации в большом количестве нет. Это сдерживает массовое применение систем дистанционного управления. Но сама технология, безусловно, востребована, потому что обеспечивает полную безопасность оператору. Она позволяет ему управлять несколькими дронами по очереди, причём на разных направлениях СВО», — заявил в беседе с RT генеральный директор КБ «АвиаНовации» кандидат технических наук Сергей Товкач.

Большие перспективы эксперт видит в дальнейшем развитии технологий ИИ, которые позволят внедрить на российские БПЛА систему роевого управления. Таким проектом в России, в частности, занимается Фонд перспективных исследований (ФПИ).

В организации отмечают, что преимуществами роя являются возможность нанесения массированных групповых ударов «с меньшими рисками для личного состава» и перегрузка вражеской ПВО.

«Роевой интеллект позволяет действовать БПЛА как единое целое, автоматически распределять роли и оперативно адаптироваться к изменяющимся внешним условиям», — сообщают в ФПИ.

Как пояснил Сергей Товкач, работа роя дронов базируется на взаимной ориентации в пространстве и связи между отдельными аппаратами.

«Роевое управление — это взаимодействие беспилотников друг с другом и система, принимающая решения без вмешательства оператора», — отметил эксперт.

Товкач считает, что роевое управление позволит практически гарантировано пробивать с помощью БПЛА любые системы ПВО.

«Пока без роя ещё можно обойтись, но он очень пригодится, когда средства ПВО станут полностью автоматическими. До этого может пройти не так много времени. И довольно скоро возникнет необходимость пробиваться через такие заслоны. Рой сможет делать это эффективно», — рассказал Товкач.

По оценке собеседника RT, российским специалистам предстоит решить много инженерных задач, в том числе в сфере ИИ. Вместе с тем уже сейчас достигнуты определённые успехи в разработке системы роевого управления БПЛА.

«Я имею в виду случаи применения визуальной ориентации. На дроны наносятся специальные метки, которые считываются системой компьютерного зрения. Таким образом каждый БПЛА может определить своё местоположение относительно остальных», — сказал эксперт.

Также в России реализуются проекты роевого управления гражданскими дронами. Одну из таких систем под названием SANTO создают петербургские студенты и учёные при поддержке Национальной технологической инициативы.

«За счёт алгоритмов роевого управления группа дронов будет работать как единое целое, благодаря чему патрулирование и реагирование будут проходить без участия группы операторов. Во-первых, мы разрабатываем полную систему, включая «железо», софт и алгоритмы искусственного интеллекта. Во-вторых, проект предусматривает объединение с системами безопасности и патрулирования, а не ограничивается одним картографированием, как у других решений», — цитирует РИА Новости лидера проекта Александра Стебунова.

Согласно информации разработчиков, система SANTO предназначена для автоматизации процессов мониторинга и безопасности на массовых мероприятиях. Кроме того, она может применяться в сельском хозяйстве, использоваться частными охранными агентствами и госструктурами.

По радио и кабелю

По данным Минобороны РФ, в настоящее время в зоне СВО массово применяются FPV-дроны с оптоволоконной системой и различные беспилотники на радиоканале.

Главные преимущества оптоволоконных квадрокоптеров — неуязвимость от средств радиоэлектронной борьбы и простота организации засад на украинских боевиков. Однако из-за массы катушки с кабелем камикадзе расчётам приходится устанавливать меньшую боевую часть.

В свою очередь, БПЛА на радиоуправлении используются для поражения широкого спектра наземных целей и даже для перехвата вражеских беспилотников.

Как заявил в разговоре с RT военкор Алексей Кожевников, камикадзе с оптоволоконной системой превратились в незаменимых помощников для уничтожения целей, прикрытых средствами РЭБ и самих источников радиоэлектронного подавления.

«У оптоволоконных дронов не такая мощная боевая часть, но её вполне хватает для ликвидации множества малоразмерных целей в зоне СВО. Для опытных пилотов это давно не проблема», — пояснил Кожевников.

Кроме того, как отметил эксперт, в России развиваются средства радиосвязи для БПЛА. Наиболее эффективными системами управления боевыми дронами Кожевников назвал «Кузнечик», «Гермес» и «Пеппа».

«Когда нет серьёзных помех и нужно доставить больше средств поражения, то используется дроны, управляемые по радиоканалу. Благо у нас довольно много достойных систем управления, которые существенно затрудняют противнику задачу перехвата наших БПЛА», — заключил Кожевников.