Тревожное заявление ЕС: политический «шум» и угроза для российских городов

Из Финляндии прозвучало тревожное заявление о возможном размещении в стране ядерного оружия. Как сообщает «Царьград», финская территория может стать плацдармом для размещения самого смертоносного арсенала Запада в непосредственной близости от ключевых центров России. При этом эксперты не исключают, что все это — лишь политический шум.

Угроза Петербургу и Мурманску

По мнению члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, с тех пор как Финляндия вступила в НАТО, отношения с Россией начали ухудшаться из-за русофобской риторики. Он подчеркнул, что Москва становится «экзистенциальной угрозой» для Хельсинки, где нынешнее руководство «тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия». Он напомнил, что президент Александр Стубб недавно заявлял о такой возможности, отмечая, что страна стала полноправным членом НАТО.

Если предположения подтвердятся, то это станет сознательным превращением Финляндии в передовой ядерный рубеж, направленный против России. Это потребует от РФ не только жесткой реакции в дипломатическом поле, но и беспрецедентных мер военного сдерживания. Ядерное оружие будет прямой и смертельной опасностью сразу для двух стратегических центров России.

Первый — Санкт-Петербург. Расстояние от финской границы до центра города составляет около 150 км, а значит современные тактические бомбы смогут поражать цели в Петербурге и его агломерации почти без времени подлета. Системы ПВО могут оказаться бесполезны против массированного удара.

Петербург является ключевым транспортным, научным, промышленным и военным узлом. Там расположена главная база Балтийского флота, крупнейшие судостроительные верфи, промышленные кластеры, критическая транспортная инфраструктура в виде морского порта и железнодорожных узлов.

Второй ключевой центр — Мурманск. Расстояние от него до Финляндии также минимально. В Мурманской области находятся главные базы Северного флота, центры хранения и обслуживания ядерных боеприпасов. Кроме того, Мурманск является крупнейшим в мире городом за Полярным кругом и незамерзающим портом, важным для снабжения Арктики и экспорта ресурсов.

Ответ России, по мнению авторов, должен быть прицельным и ассиметричным. В Петербурге требуется ввести постоянное дежурство истребительной авиации, развернуть дополнительные зенитно-ракетные системы, а также расширить запретные зоны для полетов в Финском заливе. Аналогичные меры следует принять и в Мурманской области — там необходимо создать непреодолимый многослойный купол ПВО/ПРО.

Кроме того, следует провести демонстрационные учения с имитацией превентивного удара высокоточным неядерным оружием по условным объектам размещения ядерного оружия. Москве потребуется открыто заявить, что в случае реальной угрозы эти объекты будут уничтожены в первую очередь.

Политический «шум»?

Между тем политолог и историк Владимир Ружанский считает, что вероятность размещения ядерного оружия в Финляндии в настоящее время низка, хотя и не равна нулю. Он считает, что такие заявления являются скорее политическим «шумом», чем признаком готового решения.

«Если бы в Хельсинки реально шел институциональный процесс размещения ядерного оружия, мы бы сразу увидели утечки в крупных финских СМИ, обсуждение в парламентских комитетах, осторожные формулировки президента или премьер-министра. Пока ничего этого нет», — заявил эксперт.

Он добавил, что Финляндия не Польша и не страны Балтии — политику финнов можно определить как «управление рисками». В военной сфере это означает сильную армию и готовность к тотальной мобилизации. Им не свойственна театральность, а сама финская политическая система характеризуется крайней осторожностью, сильной традицией общественного консенсуса и болезненной памятью о необходимости не провоцировать прямую эскалацию с РФ

«Даже вступление в НАТО финны оформили как вынужденный оборонительный шаг, а не как идеологический рывок. Важно также различать членство в НАТО и размещение ядерного оружия. Второе — это совершенно другой уровень. Размещение ядерного оружия означает превращение страны в первостепенную цель, постоянное присутствие США, резкий рост внутреннего сопротивления и фактический отказ от образа "ответственного северного государства"», — подчеркнул политолог.

Ружанский считает, что наиболее вероятны два сценария. По первому страна не будет размещать ядерное оружие, но усилит системы ПВО, разведки и инфраструктуру для быстрого приема союзников. По второму Хельсинки сохранит юридическую двусмысленность, признав, что в долгосрочной перспективе теоретическая опция возможна, но не как практическое решение прямо сейчас.