Масштабная атака ВСУ 19 января: удары дронов и ракетная опасность

В ночь на Крещение Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками шесть российских регионов. Где была объявлена беспилотная опасность, разбирался «Рамблер».

В Минобороны России уточнили, что в течение прошедшей ночи было уничтожено 92 украинских БПЛА самолетного типа. Большая часть из них – 31 дрон – была сбита в небе над Белгородской областью.

Саратовскую область атаковали 29 беспилотников, над территорией Воронежской области сбиты 25 БПЛА. По три беспилотника уничтожены над Брянской и Тамбовской областями, а один украинский БПЛА сбит над территорией Курской области, говорится в Telegram-канале ведомства.

Белгородская область

Накануне поздно вечером в Белгородской области за медицинской помощью обратился мужчина, получивший баротравму в результате удара FPV-дрона по автомобилю, рассказал сегодня в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, машина была атакована на участке автодороги Вознесеновка — Шебекино.

«Лечение пострадавший продолжает амбулаторно. Машина повреждена», — уточнил он.

Также губернатор отметил, что сегодня ночью в селе Муром от удара дрона огнем уничтожены дом и хозпостройка.

Саратовская область

Опасность атаки БПЛА была введена на территории Саратовской области с 2:06 по местному времени и все экстренные службы перешли в полную готовность. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам местных жителей, которые привел Telegram-канал Shot, всего над Саратовом было слышно не менее 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 по местному времени. Также о громких звуках сирены и отдаленных хлопках сообщали жители Энгельса.

При этом информации о жертвах и пострадавших нет. В аэропорту Саратова для безопасности пассажиров были введены временные ограничения на полеты и вылеты. К утру они были сняты.

Воронежская область

Опасность атаки беспилотников была объявлена также в Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах области и отменена в 4:33 утра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Воронежской области Александр Гусев.

По словам Гусева, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Воздушная опасность

Ракетная опасности сегодня ночью также была объявлена в Брянской области, в Липецкой введен желтый уровень воздушной опасности, а в Пензенской области действовала беспилотная опасность и были введены ограничения в работе мобильного интернета, пишет издание Ura.ru.

В Одессе назвали последствия ночных ударов

При этом к утру в регионах тревога была снята. Также были отменены временные ограничения на полеты и вылеты в аэропорту Пензы.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников по Рязани были повреждены два многоэтажных дома. Пострадали два человека.