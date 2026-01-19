Российский боец СВО рассказал о пролетевшем в 10 сантиметрах над головой танковом снаряде

Замкомандира ОСН «Медведи» добровольческого отряда беспилотных систем «БАРС-37» группировки «Днепр» с позывным Атаман выжил после того, как в 10 сантиметрах над головой пролетел танковый снаряд. Его историю публикует RT.

«Было весьма неожиданно. В моменте сыграл адреналин, но минут 15 после этого я просто истерически смеялся, не мог ничего сделать с собой», — рассказал Атаман, отметив, что это был один из наиболее запоминающихся случаев на фронте.

По данным издания, за годы службы Атаман не раз оказывался под огнем — в частности, в него стреляли из орудий боевых машин пехоты. Первое серьезное ранение он получил во время боев за Изюм. Взрывом артиллерийского снаряда ВСУ Атаману порвало диафрагму, лопнула почка. После госпиталя он полтора года работал инструктором, а потом вернулся в строй. За боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества.

Ранее сообщалось, что боец СВО с позывным Шрам прикрыл собой сослуживца и принял на себя автоматную очередь, которую выпустил украинский солдат. Он не выжил, а спасенный им солдат рассказывал, что чувствовал каждую входившую в боевого товарища пулю.