Новости СВО сегодня: удар «Града» и детали взятия Прилук

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении сети опорных пунктов ВСУ и срыве украинской контратаки в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 19 января.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» ВС РФ уничтожила сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ в лесах Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Уничтоженные пункты использовались ВСУ как долговременный узел обороны. Туда подвозили продовольствие и боекомплект.

Срыв контратаки ВСУ

Операторы ударных дронов ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Операторы беспилотников обнаружили активность ВСУ в районе поселка Зализничное Запорожской области. Воспользовавшись погодными условиями, ВСУ попытались контратаковать в направлении города Гуляйполе.

В Минобороны отметили, что штурмовики ВСУ на бронетехнике рассчитывали незаметно подойти к российским позициям.

Несмотря на непогоду, расчет разведывательных дронов ВС РФ обнаружил цели и передал их координаты операторам ударных беспилотников. В результате были уничтожены американский бронетранспортер M1117, бронемашина «Козак», несколько бронемашин «Новатор», а также автомобильная техника.

Удар «Молнии»

Беспилотник самолетного типа «Молния-2» ВС РФ уничтожил пункты управления дронами и ликвидировал живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена 375-м отдельным противотанковым артиллерийским дивизионом 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Операция в Харьковской области

Операторы российских FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В массированной атаке было задействовано несколько беспилотников, оснащенных осколочно-фугасной боевой частью, в том числе дроны на оптоволкне. Укрепления и блиндажи ВСУ были уничтожены.

Удар Су-25

Штурмовики Су-25 ликвидировали личный состав и опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная». Су-25 выполняли пуски ракет парами с малых высот.

Массовое уничтожение гексакоптеров ВСУ

За прошедшие сутки российская группировка войск «Север» уничтожила более 50 гексакоптеров ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о тяжелых беспилотниках квадрокоптерного типа R18 «Баба-Яга». ВСУ использовали их для разведки, сброса боеприпасов и наведения артиллерии. Гексакоптеры были уничтожены ударами FPV-дронов, огнем из переносных зенитных ракетных комплексов и стрелкового вооружения.

Детали взятия Прилук

Стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Камень» рассказал, что ВС РФ взяли село Прилуки в Запорожской области в метель. Об этом сообщает РИА Новости.

Наступление ВС РФ в Красном Лимане: ВСУ под землей и провал плана Сырского

«Они думали, что мы отсидимся, дождемся, когда погода наладится, и потом снова пойдем в накат. Мы предложили вариант захода сразу, командование одобрило», - рассказал военный.

Штурмовики продвигались малыми группа - по два–три человека, используя маскировку.