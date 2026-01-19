Стало известно, как украинцев принуждают воевать против России

Уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев заявил, что украинцев фактически принуждают воевать против РФ. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал новость о введении на Украине бонусов за убийство российских военных.

Ранее стало известно, что новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на пост запустил систему, при которой солдаты ВСУ получают цифровые баллы за подтвержденные убийства военнослужащих ВС РФ. Их солдаты могут обменивать на технику через маркетплейс.

«Могу сказать только одно — учитывая тот хаос, который творится в рядах ВСУ, с большой долей вероятности это говорит о принуждении тех, кто не хочет воевать против России. Что дальше? Заградотряды?», — высказался о ситуации Георгиев.

Омбудсмен добавил, что под видом уничтожения якобы военных объектов киевские власти обстреливают гражданские объекты, в том числе магазины, жилые дома, больницы, машины скорой помощи и рейсовые автобусы.