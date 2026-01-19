Российские военные уверенно продвигаются в Красном Лимане, а боевики ВСУ, в надежде спасти жизни, спустились в подземные коммуникации промышленных предприятий. Как сообщает aif.ru, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, как развивается наступление ВС РФ.

Эксперт отметил, что главком ВСУ Александр Сырский хотел превратить Красный Лиман в «город-крепость», однако этим планам не суждено было сбыться. Артиллерия ВС РФ уничтожила все мощные укрепрайоны, которые находились на подступах к населенному пункту.

«Спасая свои жизни, значительная часть личного состава группировки ВСУ спустилась под землю и спряталась в глубоких подземных коммуникациях промышленных предприятий, которые были построены на территории Красного Лимана еще в годы СССР», — сказал Иванников.

Теперь перед российскими войсками стоит непростая задача по «выкуриванию» боевиков. Кроме коммуникаций под промышленными предприятиями есть и бомбоубежища, в которых оборудуют госпитали для раненых. При этом единственным вариантом сохранить жизни для ВСУ остается сдача в плен.

«Группировка ВСУ, которая остается в Красном Лимане, понесла серьезные потери в личном составе, в технике. Сырский не торопится решать проблемы этих подразделений, он заботится только о себе, своей репутации и своем будущем. Поэтому мы видим в очередной раз жертву, которую украинский нацистский режим принес ради своих сомнительных преступных целей, пожертвовав личным составом всей группировки, оставшейся в Красном Лимане», — добавил Иванников.

Эксперт уверен, что освобождение Красного Лимана является перспективной задачей для ВС РФ. По его оценке, выполнят ее в течение ближайших двух недель.